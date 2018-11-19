Kavşaktaki Kaza Güvenlik Kamerasında

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:13



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:13

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta hafif ticari araç ile panelvan minibüsün karıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Piyaleoğlu Caddesi ile Yedi Eylül Yolu'nun kesistiği kavşakta, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yedi Eylül Yolu'ndan Altay Meydanı yönüne giden hafif ticari araca, Piyaleoğlu Caddesi'nden Koza Pazarı yönüne giden panelvan minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisi ve sürücüsünün panikle frene basması üzerine yağmurun ıslattığı yolda kayan hafif ticari araç, yön değiştererek güçlükle durabildi. Sürücüler kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza anı kavşaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki esnaf sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bir an önce önlem alınmasını istedi. - Manisa