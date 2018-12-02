Kavuklar Grubu Mağdurları Eylem Yaptı

02 Aralık 2018 Pazar 16:17



02 Aralık 2018 Pazar 16:17

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanan Kavuklar Grubu'nun Point Bornova projesi mağdurları, satın aldıkları konutların tamamlanarak tapularının verilmesi için eylem yaptı.Bornova ilçesindeki Point Bornova alışveriş merkezi önünde toplanan grup, Kavuklar Grubu'nun Point Bornova Projesi'nden daire satın almalarına rağmen dairelerinin ve tapularının teslim edilmediğini belirtti."Sayın Cumhurbaşkanı bizi bu FETÖ'cülerden kurtarın" yazılı döviz taşıyan grup adına açıklama yapan Medat Şenay, "Kavuklar mağdurları" olarak seslerini duyurmak istediklerini kaydetti.Şenay, 2013 yılında başlatılan inşaat projesinden ön sözleşme ile 370 kişinin daire aldığını, arsa sahiplerine düşen dairelerle toplam 612 hak sahibinin, dairelerin bitirilmemesi ve tapularının verilmemesi nedeniyle çaresiz kaldığını kaydetti.Mağduriyetin sebebi olan Kavuklar Ailesi'nin bugüne kadar somut bir çözüm önerisi sunmadığını, kendilerini oyaladığını dile getiren Şenay, şunları kaydetti:"Kavuklar Ailesi'nin zaman kazanmaktan başka bir işe yaramadığını görüyoruz. Yüzlerce aile mağdurken Kavuklar'ın lüks yaşamlarından taviz vermedikleri gibi kendi mal varlıklarından da fedakarlık etmeye yanaşmadıkları apaçık ortadadır. Bizler mağdur aileler olarak hala kirada oturuyoruz ve aynı zamanda banka kredilerini ödemeye devam ediyoruz. Çaresiz kaldığımız bu süreç içerisinde çoğumuz ağır psikolojik travma yaşadık. Dailerimizin bir an önce bitirilmesini ve tapularımızın teslim edilmesini istiyoruz."Operasyon ve kayyum kararıİzmir'de, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan firma ve iş adamlarına yönelik ağustos ayında yapılan operasyonda, Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Kavuklar Grubu Başkanı Abdullah Kavuk gözaltına alınmıştı.İzmir Sulh Ceza Hakimliğince Kavuklar Grubu'na kayyum tayin edilmesine karar verilmiş, TMSF yetkilileri şirketin yönetimini devralmıştı.