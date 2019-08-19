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Kavun yüklü kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan kavun yüklü kamyonetin sürücüsü Zekeriya Verimcek, yaralandı.

19.08.2019 10:08 Kavun yüklü kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan kavun yüklü kamyonetin sürücüsü Zekeriya Verimcek, yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Serinhisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Zekeriya Verimcek yönetimindeki 20 P 2244 plakalı kavun yüklü kamyonetin lastiği patladı. Verimcek'in kontrolünden çıkan kamyonet, savrularak, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yola saçılan kavunlar nedeniyle yol, Denizli yönüne ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve kolundan yaralanan sürücü Verimcek, sağlık görevlilerince ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarafından kavunların temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Serinhisar, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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