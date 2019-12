Kavuncu'dan havaalanı ve hızlı tren açıklaması

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "Çorum'a müstakil havaalanı ve hızlı tren yatırımlarını kazandırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Partili kadrolar ve milletvekilleri olarak, hemşerilerimizin yoğun destekleriyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, geçtiğimiz günlerde Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önerge sunmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a 'Çorum havalimanı ne zaman bitirilecektir?, Çorum demiryolu hattının yapımına ne zaman başlanacaktır?' sorusunu sormuştu.AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın "Çorum havalimanı ne zaman bitirilecektir? Çorum demiryolu hattının yapımına ne zaman başlanacaktır?" şeklinde "öylesine, çalakalem hazırlanmış" sorularının Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı tarafından cevaplanmasını istediğini dile getiren Kavuncu, ardından Sunat'ın sosyal medya hesabından "İyi Parti olarak Çorum'a verilen sözlerin takipçisi olacak, havalimanının ve demiryolu hattının bitirilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlattı.Kavuncu, "Seçim bölgesi Ankara olan bir milletvekilinin önceliğinin, öncelikle bu kentin problemleri olması gerekirken, Çorum'u seçmesinin dikkat çekici ve düşündürücü olmakla birlikte, TBMM'de birlikte çalıştığımız Sayın Ankara Milletvekili keşke soru önergesi vermeden önce, bizimle görüşseydi, milletvekili arkadaşlarımız il başkanımız ve bütün teşkilatlarımız olarak en önemli gündem maddemizden ve takibimizde olan konular hakkında kendilerini memnuniyetle bilgilendirirdik" diye konuştu.Çorumluların özlemle beklediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bizzat takip edilen, projesinde ifade edildiği şekliyle200 km/saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli Hızlı Tren Demiryolu Hattı projesinde bu güne kadar yapılan çalışmalarla ciddi bir noktaya gelindiğini açıklayan Kavuncu, "Hızlı Tren Demiryolu Etüt Projesine 2016 yılında başlanmış olup, 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Kırıkkale(Delice)-Çorum, Çorum-Merzifon, Merzifon-Samsun (392 km) arasında 200 km/saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demiryolu hattı yapılması planlanmıştır. Kesin proje hazırlama ihalelerine, Kırıkkale (Delice)-Çorum, Çorum-Merzifon, Merzifon-Samsun olmak üzere 3 kesim halinde çıkılmıştır. Kırıkkale (Delice)-Çorum (100 km); Etüt ve proje çalışmaları yüzde 100 olarak tamamlanmıştır. Çorum-Merzifon (93 km);1/2.000 ölçekli kesin projelendirme çalışmaları ve sondaj çalışmaları devam etmektedir. Yüzde 83,1 ilerleme sağlanmıştır. Eylül 2020'de bitirilmesi hedeflenmiştir. Merzifon-Samsun (99 km); 1/2.000 ölçekli proje çalışmaları onaylanmıştır. Sondaj çalışmaları devam etmektedir. Yüzde 52,6 ilerleme sağlanmıştır. Eylül 2020'de bitirilmesi hedeflenmiştir. Öngörüldüğü üzere, 2020 yılı içerisinde etüt proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yatırım programına alınması için teklif edilmesi planlanmıştır" diye konuştu.Ulaşım ağıyla ilgili olarak Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün Çorumda çalışmaları devam eden 11 yol yapım, bakım, onarım çalışması bulunduğunu anlatan Kavuncu, şunları kaydetti;" Osmancık-Merzifon Devlet Yolu İkmal İşi, Çorum-Laçin-Osmancık Devlet Yolu, Çorum-Laçin İl Yolu Kırkdilim Geçişi, Çorum-Alaca Yol Yapım Çalışmaları, Çorum- İskilip Devlet Yolu, İskilip-Çankırı Yolu, Kargı-Osmancık Arasındaki Saraydüzü Yolu, Çorum-Mecitözü Yolu, Alaca-Boğazkale-Sungurlu Devlet Yolu, TETEK Hattı Grup Köprülerinin Yapımı, Cemilbey- Ortaköy İl Yolu yapımı devam eden çalışmalarla şehir merkezinden ilçelere bağlantı yolları, ilçeler arasındaki bağlantı yolları ve çevre illere bağlantı yolları şeklinde bir çalışma sürdürülmektedir. Görüldüğü üzere eskiden şehir merkezinden her ilçeye asfalt yol bulunmazken şu anda ilçeler hatta köyler arasındaki bağlantı yolları dahi asfalt yapılmış durumdadır.Çorum'da Cumhuriyet tarihimiz boyunca 2003'e kadar 59 kilometre Bölünmüş yol varken, AK Parti iktidarları dönemimizde ilave olarak 274, kilometre daha yeni bölünmüş yol yapılarak toplamda 333 kilometre bölünmüş yola ulaşılmıştır.Çorum'da 2003'te yolların sadece 59 kilometresi bütünlü sıcak karışım kaplamalı iken, AK Parti iktidarlarımız döneminde 317 km daha bütünlü sıcak karışım kaplama yaparak toplamda 376 km. bütünlük sıcak karışım kaplama yola ulaşılmıştır.AK Parti İktidarı döneminde bugüne kadar Çorum'un sadece ulaşım ve erişim yatırımları için 4 milyar 199 bin 822 bin 862 TL (2019 yılı fiyatlarıyla) harcanmıştır. Çorum'a müstakil havaalanı ve hızlı tren yatırımlarını kazandırmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Partili kadrolar ve milletvekilleri olarak; hemşerilerimizin yoğun destekleriyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Vatanına, milletine, devletine ve bayrağına gönülden bağlı, kadirşinas Çorumlu hemşerilerimiz hizmetin en güzeline layıktır. Bölgesinin parlayan yıldızı, gelişen, kalkınan büyük Çorum için, müstakil havaalanı ve hızlı tren hattı başta olmak üzere, sanayi, sulu tarım, turizm, eğitim, sağlık, altyapı yatırımları için her şart ve ortamda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" - ÇORUM