Haberler » Güncel » Kavuran: 'Yılbaşı sevinci Trafik kazası ile hüzne dönüşmesin' - Haber

Kavuran: "Yılbaşı sevinci Trafik kazası ile hüzne dönüşmesin"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, alkollü içki veren eğlence yerlerinin yılbaşı gecesi için yedek sürücü bulundurmaları gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımız kesinlikle alkollü araç kullanmamalıdır" dedi.

29.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:02 Kavuran:
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, alkollü içki veren eğlence yerlerinin yılbaşı gecesi için yedek sürücü bulundurmaları gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımız kesinlikle alkollü araç kullanmamalıdır" dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, akşamı yaşanabilecek trafik kazalarını önleme konusunda uyarılarda bulundu. Trafik terörü makam mevki, genç ihtiyar, demeden herkesi hedef aldığını ifade eden Kavuran, "Valilik, il emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığımız gerekli tedbirleri almışlardır. Sürücü ve yayalar trafik kurallarına uymalı aşırı hız hatalı sollama kırmızı ışık ihlali yakın takip ve alkollü araç kullanma gibi kural hataları yapmamalıdırlar. Unutmayalım ki, hiç kimse kendi zevki ve eğlencesi uğruna başkalarının malına ve canına kastetmek lüksüne asla sahip değildir. Mevsimin kış olması kar ve yağışların artması don ve buzlanmalar karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getirmektedir. Öncelik hayatın öncelik yayanın projesi dahilinde yağışlı havalarda yayalara daha çok öncelik tanınması gerekmektedir. Sizler aracınızın içerisinde rahat ederken kar ve yağmur altındaki yayaları düşünmemiz insani bir görevimizdir. Tüm araç sahiplerinin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmış olmaları kış lastiklerinin takılması antifrizlerin tamamlanması akü ve elektrik donanımlarının bakımı yanı sıra araçlarında zincir takoz çekme halatı ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkları bulundurmaları ani fren yapmaktan kaçınmaları ve takip mesafelerini biraz daha açık tutmaları gerekmektedir" diye konuştu. - SAMSUN

Ahmet Dursun, Yılbaşı, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti - Haber
13:39   Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Haber
13:35   İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü'yü gezdi - Haber
13:33   Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi - Haber
13:33   Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:41:56