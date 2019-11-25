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Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı

Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı Elazığ'da polisin narkotik köpeği ile yaptığı çalışmada kovaların içerisinde kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

25.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:19
Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı
'da polisin narkotik köpeği ile yaptığı çalışmada kovaların içerisinde kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.
ELAZIĞ - Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir ticari taksinin bagajında yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi, 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bingöl yolu uygulama noktasında polislerin şüpheli gördüğü ticari bir taksi narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı. Köpeğin bagajda bulunan yoğur kovalarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Detaylı aramada kovaların içinde kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan şüphelilerden sürücü S.Ü. ve kadın olduğu öğrenilen A.B. gözaltına alındı. Emniyette Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı

Narkotik, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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