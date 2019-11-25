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Kavurma arasına zulalanan uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kavurma arasına zulalanan uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada taksinin bagajında yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrarla yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

25.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:43
Kavurma arasına zulalanan uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ - 'da polisin yaptığı çalışmada taksinin bagajında yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrarla yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bingöl yolu uygulama noktasında polislerin şüpheli gördüğü ticari bir taksi narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı. Köpeğin bagajda bulunan yoğur kovalarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Detaylı aramada kovaların içinde kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan şüphelilerden sürücü S.Ü. ve A.B. gözaltına alındı. Emniyette "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kavurma arasına zulalanan uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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