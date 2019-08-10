Kavurma tarifi: Lezzetli kurban eti pişirmenin püf noktaları nelerdir?

Kurban Bayramı'nda sofraları süsleyen en lezzetli yemek kavurmadır. Kurban eti ile ilk olarak evlerde kavurma yapılır. Kavurma, yüzlerce yıldır Türk kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden, etin bol olduğu Kurban Bayramlarının da baş tacı. Ağızlarda dağılan, yumuşak ve lezzetli bir şekilde kurban eti pişirmek için pratik kavurma tarifi hazırladık. Uzmanından kavurma yapmanın püf noktaları işe kavurma tarifi haberimizde.

LEZZETLİ PRATİK KAVURMA TARİFİ

Kurban Bayramında en çok tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Kurban Bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir. Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz. Önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz ve tuz ile baharatları sonradan eklerseniz kavurmanız yumuşak olur. İşte kavurma tarifi ...

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

Kavurma yapılışı:

1. Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2. Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

3. Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın.

4. Adım: Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

5. Adım: 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6. Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.

BİR BAŞKA KAVURMA TARİFİ

Kuşbaşı haline getirilmiş kuyruk yağları önceden ısıtılmış tencereye atılır ve yüksek ateşte sotelenir. Ardından kısık ateşte iyice eritilen kuyruk yağına, kuşbaşı doğranmış etler ilave eldir. Etler, önce yüksek ateşte, ardından suyunu salması için kısık ateşte pişirilir. Tencerenin ağzı kapatılır ve kuyruk yağıyla kavrulan etlerin suyunu çekmesi beklenir. Ardından tuz ve isteğe göre kekik eklenir. Kavurma servisi için, pilav, kuru soğan, taze biber ve yine arzuya göre dilimlenmiş domates tercih edilebilir.

UZMANINDAN LEZZETLİ KAVURMA İÇİN TAVSİYELER

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Görevlisi Ufuk Samav, lezzetli bir kavurma için bazı tavsiyelerde bulundu. Kavurma ile bayram sofralarını şölene çevirmek istiyorsanız uzmanından verilen tavsiyelere dikkat etmeniz gerekiyor. Kurban eti ile yapılanyemeklerin daha lezzetli olması için ilk şart, etin en azından bir gün dinlendirilmiş olmasıdır. Çünkü yeni kesilen ette kasılma meydana gelmesi nedeniyle lezzetsiz olabilir. Uzmanların bu konuda tavsiyesi " Büyükbaş hayvanların etleri iki gün civarında dinlendirilmeli. Küçükbaş hayvan eti ise bir gün dinlendirilmeli. Bu dinlendirme işlemi serin ortamlarda ve buzdolabında gerçekleştirilmeli. Çünkü sıcak ortam ette bakteri oluşumuna neden olur ve et bozulur" şeklinde.

ETE AYRI BİR LEZZET KATACAK KARIŞIM!

Etler kalitesine göre derecelendirilir. Bonfile, antrikot, biftek, pirzola gibi etler 1. kalite etlerdir. Bu etler genelde mangal veya ızgara yapımında kullanılır. 2. kalite etler; suda pişirilen, tencerede yemeği yapılan etlerdir. 3. kalite etlerin ise sert oldukları için en az iki saat pişirme süreleri vardır. Ancak kullanılan yeni tekniklerle etlerde yumuşama ve olgunlaşma yapabiliyoruz. Bunu papaya, ananas ve kivi gibi ürünlerle yapıyoruz. Böylece etin hücresel bağ dokusu sertliğini yumuşatabiliyoruz. Bunun yanı sıra eti yumuşatmak için papaya ya da ananası, süt ve zeytinyağı ile karıştırabiliriz. Böylece yapılacak kavurma, mangal ya da ızgaralarda et çok daha lezzetli olacaktır.

KAVURMANIN AĞIZDA DAĞILMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kavurma et pişirmede kolay bir usuldür. Aynı zamanda eti muhafaza etme yöntemidir. Kavurma yaparken hayvansal yağlar kullanılabilir. Ancak illa da kuyruk yağı kullanmak şart değil, iç yağ ya da tereyağı da kullanılabilir. Kavurma hayvansal yağ ile yapılacaksa ilk önce yağ tencereye alınır ve kısık ateşte pişirilir. Eriyen yağ süzülür ve yağdan akan tanecikler ayıklanır. Sonrasında ise kuşbaşı doğranan etler yağa ekleyip, sotelenir. Kısık ateşte en az 2-3 saat pişirerek, lezzetli bir kavurma elde edebiliriz. Kavurmanın lif lif olması için ise et piştikten sonra kaşıkla yavaşça ezilir.

KURBAN ETİ UZUN SÜRE NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Kavurmanın yüzde 50'si et, yüzde 50'si ise yağ olmalı. Çünkü kavurma aynı zamanda eti saklama yöntemi olduğu için kavanoza alınan kavurmanın yarısı yağ olduğunda kavanozda hava kabarcıkları oluşmaz. Ayrıca etler kavanoza alınırken kaşıkla bastırılmalı ve dolan kavanozun en üstüne yağ gezdirilmeli. Böylece etin hava alması önlenir ve herhangi bir bakteriyel bozulmanın da önüne geçilmiş olur.

KAVURMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Etin kendi yağı ile kendi suyu içinde pişirilmesi gerekir. Ayrıca yağ veya su ilavesi yapılmamalı. Etin lezzetini bozar. Pişiminin ilk yarım saati içinde tencerenin kapağı ile etlerin arasına ayrıca kapak görevi gören herhangi bir tabak yerleştirilmesi, etlerin daha yumuşak pişmesini sağlar. Tuzu pişime 5 dk kala ilave edilmeli. Aksi halde sertleşir. Üzerinde biriken köpükleri ayırarak, etin çok fazla kurumasına mahal bırakmadan ateşten alınmalı.