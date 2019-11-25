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Kavurmanın altından esrar çıktı

ELAZIĞ'da, polis tarafından durdurulan takside, kavurma dolu kovalara gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

25.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:27Kavurmanın altından esrar çıktı

ELAZIĞ'da, polis tarafından durdurulan takside, kavurma dolu kovalara gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi' amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan takside, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada kavurma dolu kovaların tabanına gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Takside bulunan S.Ü. ve A.B. gözaltına alındı.



Elazığ, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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