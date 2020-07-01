Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi kazada plaj şemsiyesiyle görev yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasına giden trafik polisi, Akdeniz'in yakıcı sıcağından korunmak için plaj şemsiyesi kullanmak zorunda kaldı.

Kavurucu sıcak polis memurunu da vurdu, trafik polisi kazada plaj şemsiyesiyle görev yaptı
01.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:21
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasına giden trafik polisi, Akdeniz'in yakıcı sıcağından korunmak için plaj şemsiyesi kullanmak zorunda kaldı. Nemin yüzde 75, hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar ulaştığı kentte dışarda açık alanda görev yapanlar zor anlar yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.00 sıralarında Hacı Kerim Caddesi'nde meydana geldi. Ali U. yönetimindeki 07 UK 242 plakalı otomobil, sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Renault marka Toros otomobil çukurun içinde yana yatarak durabildi. Kazada sürücü Ali U. ve araçta bulunan oğlu yaralandı.

Kaza yerine ilk olarak sivil polis geldi. Daha sonra olay yerine gelen trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen trafik polisi, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Gazipaşa'da sıcaktan korunmak için plaj şemsiyesi kullandı. Kucağında plaj şemsiyesi ile olay yerinde inceleme yapan Polis, sıcak altında bulduğu yöntemle görenleri tebessüm ettirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Akdeniz, Antalya, 3. Sayfa, Haber
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