Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Malatya
'da hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece artacağı ifade edilerek sıcaklıklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ
, Malatya, Tunceli
, Bingöl
ve Adıyaman
genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA