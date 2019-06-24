24.06.2019 16:46
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Kavurucu sıcaklar geliyor

Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Malatya'da hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece artacağı ifade edilerek sıcaklıklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Malatya 'da hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece artacağı ifade edilerek sıcaklıklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ , Malatya, Tunceli , Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Tunceli , Elazığ , Malatya , Güncel

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