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Kavurucu sıcakta süt sağımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyünde yaşayan 35 kadın, her gün kavurucu sıcakta Beşpınar Yaylası'nda sağdıkları bin 100 koyundan 400 kilo sütle evlerine dönüyor.

01.08.2019 09:38 Kavurucu sıcakta süt sağımı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyünde yaşayan 35 kadın, her gün kavurucu sıcakta Beşpınar Yaylası'nda sağdıkları bin 100 koyundan 400 kilo sütle evlerine dönüyor.

Ev işlerini bitirdikten sonra yaylaya gitmek üzere hazırlanan 35 kadın, daha sonra Beşpınar Yaylası'na doğru yol alıyor. Kavurucu sıcakta çıktıkları yaylada bin 100 koyunu sağan berivanlar, evlerine toplam 400 kilo sütle dönüyor. Her gün saat 11.30'da yaylaya gittiklerini belirten Kezban Özcanan, "Biz kadınlar erken kalkıyoruz, çünkü yaylaya çıkmadan önce ev işlerimizi yapmamız gerekir. Ev işlerini yaptıktan sonra saat 11.30 gibi yaylaya gidiyoruz. Buraya koyun sağmaya geliyoruz. Yaklaşık bin 100 koyunumuz var. Sağdığımız sütü de peynir yapıyoruz ve kışın satıyoruz. Biz burada yaklaşık 35 kişiyiz. Biz buraya geldiğimizde hepimiz koyunlarımızı tanıyoruz. 35 kadın olarak bin 100 koyunu sağarak toplam 400 kilo süt elde ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Beşpınar, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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