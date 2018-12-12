Kaya Balığı Geçim Kaynağı Oldu

Güroymak
ilçesinde Rahmetullah Yargı, Muş
'un Bulanık
ilçesindeki gölde tuttuğu kaya balıklarını satarak geçimini sağlıyor.
Yargı, kaya balığının fiyatının uygun olduğunu, bu nedenle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Gölde tuttuğu balıkları kendi imkanlarıyla hazırladığı tezgahta satışa sunduğunu anlatan Yargı, "Yaz aylarında çiftçilik yapıyorum. Kışa doğru Bulanık'a bağlı Gülçimen köyündeki gölde kaya balığı yakalıyorum. Bu balıkların özel müşterisi var. Kilogramı 5-20 lira arasında değişiyor. Ankara
ve İstanbul
'dan bile sipariş alıyorum." dedi.
Güroymak,Muş,Bulanık
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:59