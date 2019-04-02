Kaya Çetecioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi ERZİNCAN belediye başkan adayı Kaya Çetecioğlu oldu. Vatan Partisi adayı Kaya Çetecioğlu, ERZİNCAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ERZİNCAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi ERZİNCAN belediye başkan adayı Kaya Çetecioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve ERZİNCAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi ERZİNCAN belediye başkan adayı Kaya Çetecioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ERZİNCAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ERZİNCAN aday yarışı ve ERZİNCAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ERZİNCAN Seçim Bilgileri

ERZİNCAN belediyesi için toplam sandık sayısının 295 olduğu belirlendi.

ERZİNCAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 295 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ERZİNCAN belediyesi için katılım oranının ise % 85,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ERZİNCAN toplam seçmen sayısının ise 90.566 olduğu belirlendi.

ERZİNCAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.843 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi ERZİNCAN Belediye Başkan Adayı Kaya Çetecioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ERZİNCAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Kaya Çetecioğlu, ERZİNCAN yarışında % 0,04 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Kaya Çetecioğlu toplamda 27 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi ERZİNCAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.