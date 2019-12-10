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Kaya Çilingiroğlu: Kadına niye para vereyim?

Aslı Şafak'ın sunduğu 'İşin Aslı' programına konuk olan Kaya Çilingiroğlu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu, kadın hakları konusunda ilginç açıklamalar yaptı

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37Kaya Çilingiroğlu: Kadına niye para vereyim?

55 yaşındaki futbol yorumcusu, kadınlar kadar erkeklerin de şiddet gördüğünü savundu.

Kaya Çilingiroğlu, "Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum. Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına 'Bırak beni gideyim' diyor. Bu sefer eşi 'Sen bana bu kadar para vereceksin' diyor. Bu nafaka ne abi?" dedi.

'Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın...'

Çilingiroğlu, "Siz kadınlardan ne çektiniz Kaya Bey" sorusuna, "Kadınlardan az çekmedim. Şunu demek istiyorum; 'Nafaka ne?' Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" yanıtını verdi.

'Çok param yok'

TRT Spor'da yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu, "Çok param yok, memur maaşıyla yaşıyorum. TRT'den maaşım var. Doğru işleri yanlış zamanlarda yaptım" şeklinde konuştu.


Kaya Çilingiroğlu, Futbol, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI (1)
ADSİZ:bak cok üzüldüm simdi
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