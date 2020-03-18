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Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı alınan önlemleri umursamadı. Yürüyüş yaparken görüntülenen Çilingiroğlu uyarılara kulak asmadan "Virüs gelirse gelsin, bir alın yazım var" dedi.

18.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:57

Hülya Avşar ile olan evliliğiyle adını duyuran ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, 8 bin kişinin canına mal olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesini ve alınan önlemleri umursamadı.

"BEN TEMİZ ADAMIM, ELLERİMİ HEP YIKAR KİMSEYİ ÖPMEM"

Çin'de başlayan ve 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. 100'e yakın vakanın görüldüğü ülkemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Virüse karşı önlem alan vatandaşlar, evden çıkmama kararı aldı. Günlerdir konuşulan önlemlere kulak asmayan Kaya Çilingiroğlu ise önceki gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Dünyayı saran virüs hakkında konuşan Çilingiroğlu şunları söyledi: "Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum."

"VİRÜS GELİRSE GELSİN"

"Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Etiketler : Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Koronavirüs, Magazin

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Yorumlar (4)
KİMİ KANDIRIYO:bunları söyleyip girmiştir bi deliğe
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THE END:18 MART ÇANAKKALE SAVAŞININ 105. YILDÖNUMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ.ÇANAKKALE GEÇİLMEZ.
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BALÇOVALI:Çanakkale geçilmez.Çanakkale şehitlerimi RAHMET ve MİNNET ile yad ediyoruz.....
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AYŞEGÜL:Bırak peşimi
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