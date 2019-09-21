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Kaya Çilingiroğlu sosyal medyayı salladı! Canlı yayına alkollü çıktı iddiası

Sosyal medyada çok konuşulan ve Twitter'da trendlerde ilk sırada yer alan Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal hakkındaki ifadelerine büyük tepki gösterildi. Bunun yanı sıra, Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki programa alkollü olarak çıktığı iddia edildi. Çilingiroğlu daha önce de oğluna silah verip fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelmişti.

21.09.2019 14:49

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bugün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında söylediği sözler Fenerbahçe taraftarının tepkisi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli bazı muhabirlerde hem TRT'ye hem de Kaya Çilingiroğlu'na yüklenirken, Çilingiroğlu'nun yayına alkollü olarak çıktığı iddiası ise gündemi salladı.

"HİÇBİR AÇIDAN FENERBAHÇE'YE YAKIŞTIRAMADIĞIM TEKNİK DİREKTÖR"

Çilingiroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için,"Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör... Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya."ifadelerini kullandı.

ALKOLLÜ YAYINA ÇIKTI İDDİASI

Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal hakkındaki sözlerine özellikle Fenerbahçe taraftarlarının ve bazı Fenerbahçe muhabirleri tepki gösterdi.Tepkinin yanı sıra Kaya Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki yayına alkollü çıktığı iddiaları ise gündemi salladı.Çilingiroğlu, Twitter'da trend listesinde ilk sırada yer aldı.

İşte sosyal medyada Kaya Çilingiroğlu için atılan tweetler;

OĞLUNUN ELİNE SİLAH VERİP FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞTİ

Kaya Çilingioğlu geçtiğimiz aylarda Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun eline silah verip fotoğrafını çekmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çilingioğlu gelen tepkiler sonrasında fotoğrafı kaldırmak zorunda kalmıştı.

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Kaya Çilingiroğlu sosyal medyayı salladı! Canlı yayına alkollü çıktı iddiası

Kaya Çilingiroğlu, Ersun Yanal, Twitter, Magazin, Spor

YORUMLAR(13)
ADAM GİBİ ADAM:İş saatinde ben alkol içsem işe alkollü gelsem direk kovarlar beni. çıkmış canlı yayına sapıtık sapıtık konuşuyor.
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2 0
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TEVFİK:spordan bi gram anlamayan ne idiğü belirsiz birkişi hala TRT de niye tutarlar
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4 0
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ORAYA KOYMANIZ HATA:Adamın futbolun f sinden anlamaz TRT siz neden bunu yorumcu yaptınız hata TRT de emekli olan futbolcular gelsin...
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3 0
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KILIÇ:ÜZÜNTÜ VERİCİ KAYA SEN YERİN DİBİNE GİRESİN .
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3 0
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KOÇYİĞİT:Git işine ayyaş fenerbahçeyi ağzına almadan önce ağzını köpüklü suyla yıka.
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3 1
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ZİYAA:Kafa 1 milyon olmuş. Ne anlar la bu futboldan gitsin golf oynasın. Bizim paraları bunlara verip çarçur etmeyin hakkı mı helal etmem.
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8 1
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ALKOLLÜ YORUMCULARA ALKOL TESTİ YAPIN:Beyaz Futbol ailesine Çilingiroğlu da katılmış desenize. Teknik Direktör derken yutuyor kelimeyi resmen. Basbaya alkol almış. İzlerken şüphelenmiştim bu ne diyor ya diye. Rasim de alkol alıp kusturmali börek yemek yiyecem diyordu. Yanındakiler de hiç bozuntuya vermiyor yayında enteresan. Beyaz Futboldakilere özenmenizi hiç yakıştıramadım. Aziz başkan içip içip altlarına viskiyi çekip yayına çıkıyorlar diyordu. Aziz başkan ne dediyse çıktı. Ülke elden gidiyor dedi 15 Temmuz oldu. Alkol testi yapın bunlara.
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7 0
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ADINIZI YAZIN:senide sevmek cok zor nasil kurtulacagiz senden acaba defolup gitsen sahsen cokmemnun olacagim dönek sende
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4 2
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KADİR:bir şarkı var süper tam bu haber için :D Hergün başka bir alemdeHergün başka bir gönüldeGünümü gün ediyorum sefam olsun oh ohHayatımı yaşıyorum yaşıyorum oh ohHergün başka bir aşk buluyorum buluyorum oh ohBu dünyanın anasını satıyorum oh ohKadeh kadeh rakıları içiyorum oh ohKuru sulu karıştırıp içiyorum oh ohÜflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh oh artık ipin ucu kaçmış Afiyet olsun kaya abi . . . . . et Sen dobra adamsın kaya abiHergün ne haberler var kaya abi ye laf yok o kadar. . .
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2 1
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ADINIZI YAZIN:at bir kadeh daha cok iyi gelir hik
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2 0
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