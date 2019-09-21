Kaya Çilingiroğlu sosyal medyayı salladı! Canlı yayına alkollü çıktı iddiası

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bugün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında söylediği sözler Fenerbahçe taraftarının tepkisi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli bazı muhabirlerde hem TRT'ye hem de Kaya Çilingiroğlu'na yüklenirken, Çilingiroğlu'nun yayına alkollü olarak çıktığı iddiası ise gündemi salladı.

"HİÇBİR AÇIDAN FENERBAHÇE'YE YAKIŞTIRAMADIĞIM TEKNİK DİREKTÖR"

Çilingiroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için,"Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör... Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya."ifadelerini kullandı.

ALKOLLÜ YAYINA ÇIKTI İDDİASI

Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal hakkındaki sözlerine özellikle Fenerbahçe taraftarlarının ve bazı Fenerbahçe muhabirleri tepki gösterdi.Tepkinin yanı sıra Kaya Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki yayına alkollü çıktığı iddiaları ise gündemi salladı.Çilingiroğlu, Twitter'da trend listesinde ilk sırada yer aldı.

İşte sosyal medyada Kaya Çilingiroğlu için atılan tweetler;

OĞLUNUN ELİNE SİLAH VERİP FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞTİ

Kaya Çilingioğlu geçtiğimiz aylarda Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun eline silah verip fotoğrafını çekmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çilingioğlu gelen tepkiler sonrasında fotoğrafı kaldırmak zorunda kalmıştı.