Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikle adından sıklıkla söz ettiren Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Uçak yolculuğu yapan Çilingiroğlu, hostesin kalçasıyla ilgili bir tweet atarak tepki çekti.

"KALÇASI KORİDORA SIĞMIYORDU"

Çilingiroğlu uçak yolculuğundan sonra kullandığı firmanın adını yazarak "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.

TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİ

Bir kadının bedeni üzerinden böyle bir yorum yapan Çilingiroğlu'na sosyal medyada eleştiri yağdı. Takipçileri bu çirkin yorum sonrası "İnsanları böyle bedensel görünüşü ile ifade edecek kadar sığsın" diyerek Çilingiroğlu'nu eleştirdi. Çilingiroğlu, kısa sürede tartışma yaratan tweeti yayından kaldırdı.