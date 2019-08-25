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Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından bir hostesin kalçasıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti. Çilingiroğlu, tartışma yaratan paylaşımını sildi.

25.08.2019 15:20
Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikle adından sıklıkla söz ettiren Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Uçak yolculuğu yapan Çilingiroğlu, hostesin kalçasıyla ilgili bir tweet atarak tepki çekti.

"KALÇASI KORİDORA SIĞMIYORDU"

Çilingiroğlu uçak yolculuğundan sonra kullandığı firmanın adını yazarak "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.

TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİ

Bir kadının bedeni üzerinden böyle bir yorum yapan Çilingiroğlu'na sosyal medyada eleştiri yağdı. Takipçileri bu çirkin yorum sonrası "İnsanları böyle bedensel görünüşü ile ifade edecek kadar sığsın" diyerek Çilingiroğlu'nu eleştirdi. Çilingiroğlu, kısa sürede tartışma yaratan tweeti yayından kaldırdı.

Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Magazin, Güncel

YORUMLAR (14)
TERBİYESİZ: Ruhuda kendide çirkin şey
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0 0
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KAYAYA: Sen bak kendi burnuna
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ADINIZI YAZIN: Peki adamin eski karisi ve kizi vucudunu her gun medyada reklam ediyor. Kendisi nasil sigdiriyor anlamak mümkun degil
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FEHMİ: Gündeme gelmek için mi acaba ?
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3 0
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İİ: BİLMEM. İSTERSEN GİT SOR ONA
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2 1
DOĞAN: Kaya bey, böyle bir paylaşıma gerek varmıydı. O hostes ekmek parası için size hizmet eden bir görevli. Yakışmadı.
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69 1
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KAYA: HAKLISIN.HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM.
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10 0
ALİ: Keşke senin zekan da duvarlara sığmasaydı da böyle aptal laflar etmeseydin. . .
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18 0
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PARANIN ŞIMARIKLIĞI: Çilingiroğlu alın teriyle, emek sarfedilmeden kazanılmış paran ve zenginliğin sana başkalarına hakaret etme yetkisi vermek. Zenginlik edepsizlik demek değildir. En güzel zenginlik, Îmanlı, edepli, vicdanlı ve ahlâklı olabilmektir.
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16 1
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SEVİM: Terbiyesiz adam ! Aklı zekası varsa tabiki bundan da şüpheliyim sadece kadınların bedenlerine çalışan zavallı bir adam ! Bu güne kadar sadece kadınlarla gündeme gelen başla hiç bir halta yaramayan hödük !
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14 0
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