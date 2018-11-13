Kaya Düşmesine Karşı Çelik Örtülü Önlem

Dağlık ve engebeli arazisiyle dikkat çeken ve bir çok noktasında kaya düşmesi tehlikesi bulunan Gümüşhane
'de, AFAD
tarafından kaya ıslahı projesi yürütülüyor.
Yaklaşık 3 milyon liraya ihale edilen ve yapımına başlanan projeyle, kaya düşmesini engellemek için tehlike oluşturan kayalar temizlenip risk alanları çelik terlerle örtülüyor.
Şehir merkezindeki yol üzerindeki yamaçlarda süren kaya temizliği çalışmalarını inceleyen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane coğrafyasının çok engebeli ve yoğun kayalıklı bir yapısının olduğunu söyledi.
İldeki kaya yapısının yaşlı olduğu bilgisini veren Bayrak, yaşlı olan bu kaya sisteminin zaman zaman yerinden koparak vatandaşa ve araçlara zarar verdiğini anımsattı.
Bu duruma karşı AFAD olarak yaklaşık 3 milyon liralık kaya islahı projesi hazırladıklarını ve uyulamaya başladıklarını kaydeden Bayrak, "İl Merkezimizde 3 ayrı noktada, Tekke Köyü'nde ve Kürtün
ilçemizde belirlenen alanlarda kaya islahı yapıyoruz. Burada 3 aşamalı olarak kayaları örtüleme, bariyer ve temizleme çalışması yürütüyoruz. Şehir merkezimizde yola kaya düşmesi riski vardı. Burada örtüleme yaptık. Üst kısmına da bariyer çekeceğiz. Amacımız yukarıdan gelebilecek taşları aşağıya düşmesini engellemek. Riskli bölgeleri temizleyip riskten arındıracağız." diye konuştu.
Bayrak, vatandaşların bir çok dilekçe ile kaya düşmesi konusunda kendilerine başvuruda bulunduğuna ve bu konuya çözüm bulmak için harekete geçtiklerine işaret ederek, "Projenin ihale bedeli 2 milyon 911 bin lira. Genel hayata etkisi ve riski vardı. Amacımız kaya düşme tehlikesini ortadan kaldırmak." ifadelerini kullandı.