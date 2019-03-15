"Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı

"Kaya ile evlenmem bir tektaşa bakar" diyen Avşar'a, Çilingiroğlu, "Büyük konuşmayayım ama Hülya ile yeniden evlenmem imkansız gibi bir şey" açıklamasıyla cevap vermişti. Bir doğum günü kutlamasında çıkışta görüntülenen Avşar, parmağındaki tek taş yüzükle akıllarda soru işareti bıraktı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Geçtiğimiz akşam ünlü isimlerin bulunduğu yemeğe kızı Zehra ile birlikte katılan Hülya Avşar'ın fiyatı dudak uçuklatan tektaş yüzüğü olay oldu.

YÜZÜĞÜ GECEYE DAMGA VURDU

55 yaşındaki Avşar kızı, önceki akşam Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ve Zara ile birlikte akşam yemeği yedi. Yemeğe kızı Zehra ile katılan Hülya Avşar, ünlü arkadaşlarıyla ortak bir yakınlarının doğum gününü kutladı. Geceye, Hülya Avşar'ın bir villa parası değerinde olan yüzüğü damga vurdu.

"BUNU KAYA ALMADI"

Mekan çıkışında her zaman olduğu gibi magazin muhabirleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Hülya Avşar, yüzüğü eski eşinin alıp almadığı sorularına yanıt verdi. Avşar kızı, "gözünüz tektaşımda" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Mahsun'la bizim ortak arkadaşımız, kızı için bir yemek düzenledi, ona geldik. Bu arada gözünüz hep tektaşımda, farkındayım ama boşuna bakmayın. Bunu, Kaya almadı. Tek taşımı kendim aldım."

YÜZÜĞÜN FİYATI 800 BİN TL

Yüzüğü kendisinin aldığını aldığını söyleyen Avşar, aracına binip mekandan uzaklaştı. Magazin gündemine oturan olay ise yüzüğü kimin aldığı değil, fiyatıydı. Avşar'ın yüzüğünün fiyatı 800 bin TL olduğu ortaya çıktı.