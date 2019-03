Kaya, "Karşılıklı Çözüm Üretmeyi Çabalayan Partinin Zihniyetini Taşıyoruz"

Kaynak: İHA

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya seçim çalışmalarına start verdiği andan itibaren, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Zaman, mekan ve saat gözetmeksizin ziyaretlerini sürdüren belediyen başkan adayı Kaya, bu kapsamda ev ziyaretlerinde de bulunuyor. Kaya, beraberinde İlçe Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları ile mahalle mahalle ev ziyaretlerini sürdürürken, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.Mahalle sakinleri ile sohbet edip fikir alışverişinde bulunan Kaya, "Hemşerilerimiz sağ olsunlar, şu ana kadar ziyaret ettiğimiz hangi hane olursa olsun aynı teveccühle karşılanıyoruz. Halkımız 24 saat kime ulaşacaklarını, kimin kapısının her an açık olduğunun bilincinde Bu nedenle güvenebilecekleri ve başarılı olabilecek bir belediye başkanı istiyor. Biz bunun için varız" dedi."Karşılıklı çözüm üretmeyi çabalayan partinin zihniyetini taşıyoruz"Kaya, talip oldukları görevin bilincinde olduklarını ifade ederek, "Bu şehre olan sevdamızı ve projelerimizi yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz. Bizler gerek esnaf, gerekse İlçe Başkanlığı döneminde de halkla sürekli hemhal olan, dertleşen, sorunlara karşılıklı çözüm üretme çabalayan bir partinin zihniyetini taşıyoruz. Çünkü yaşadığımız bu güzel şehri ve insanlarını seviyoruz. Vatandaşlarımız da bunun bilincinde. Tek amacımız geçmişin mirası olan bu güzel kentte hizmet bayrağını çok daha yukarılara çekmek ve ilçemizin gelecek elli yılını garantiye alacak olan projelerimizi bir an evvel hayata geçirmektir" diye konuştu. - KARABÜK