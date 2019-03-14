Kaya Kartalının Tilki Avı

Erzincan
'da, kaya kartalının avladığı tilkiyi yediği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü personelince görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi tarafından kentin Sansa deresi mevkisinde gerçekleştirilen kontrollerde, bir kaya kartalının tilki avladığını fark etti.
Personelin kamera ile kayıt altına aldığı olayda kaya kartalı, avladığı tilkiyi yerken görevlileri fark edip havalanarak kaçtı.
Görevlilerin paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da ilgi odağı oldu.
Erzincan, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kültür Sanat
Kaynak: AA