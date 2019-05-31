Kaya Muzaffer Ilıcak, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti

Kaynak: İHA

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.Mesajına, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek başlayan Başkan Ilıcak, şu ifadelere yer verdi:"Öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bir yandan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini karşılamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edeceğimiz bu mübarek geceyi diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kadir Gecesi, karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Allah (c.c) tarafından sevgili Peygamberimize 'oku' emriyle vahyedilmeye başlandığı ilk gecedir ve bin aydan daha hayırlı olduğu yine bizzat Allah (c.c) tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle bu geceyi iyi değerlendirerek dünya ve ahiretimizi mamur edecek ameller yapmaya gayret edelim. Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, inanan kardeşlerimizin kandilini tebrik ediyor, camiamız, ülkemiz, İslam Dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin ilimize ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan dilerim." - İSTANBUL