Kaya Ortasaç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız VAN TUŞBA belediye başkan adayı olan Kaya Ortasaç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN TUŞBA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Kaya Ortasaç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız VAN TUŞBA adayı Kaya Ortasaç kimdir? Bağımsız VAN TUŞBA adayı Kaya Ortasaç yüzde kaç oy aldı?

Kaya Ortasaç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız VAN TUŞBA belediye başkan adayı olarak gösterilen Kaya Ortasaç TUŞBA ilçesinde % 2,44 oranında oy almıştır. TUŞBA ilçesinde % 2,44 oranında oy olan Kaya Ortasaç adlı Bağımsız adayı toplamda 1.527 adet oy sayısına ulaştı.

VAN TUŞBA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.