04.07.2019 12:06
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Kaya otobüsün üstüne düştü 3 ölü, 8 yaralı

Kaya otobüsün üstüne düştü 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA
Dünya

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