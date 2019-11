Kaya tırmanışçıları rotasını Diyarbakır'a çevirdi

Sarp kayalıklara, kaynak suyuna ve doğal güzelliklere sahip Diyarbakır 'ın Çermik ilçesi, hayata geçirilen projeyle kaya tırmanışçılarına ev sahipliği yaptı.İlçe turizmini canlandırmak isteyen Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Sinek Çayı'nın potansiyelini göz önünde bulundurarak, kamp, mesire alanı ve yüzme alanlarının bulunacağı bir kanyon projesi hazırlamak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansından teknik destek aldı.Türkiye Dağcılık Federasyonu ile yapılan görüşmede "bölgenin kaya tırmanışı açısından önemli potansiyelinin bulunduğunun" belirtilmesi üzerine, dağcı ve sporculara yönelik organizasyon düzenlendi.Ülkenin farklı illerinden gelen sporcuların aldığı 4 günlük eğitimin ardından, sarp kayalıkların bulunduğu Sinek Çayı bölgesinde tırmanışa elverişli 15 rota belirlendi.Sporcuların kaya tırmanışı yaptığı ilçede, rota sayısının artırılarak, iyi bir tanıtımla hem doğa turizmine katkı sağlanması hem de dağcılık alanında milli sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor."Güneydoğu'da kaya tırmanışı anlamında tek merkez"Kaymakam Nazlı Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan teknik destekle Sinek Çayı civarındaki kanyonlarla ilgili proje hazırlamak için çalışma başlattıklarını söyledi.Proje aşamasında kanyonların dağcılar için önemli bir potansiyele sahip olduğunu öğrendiklerini belirten Demir, "Çermik bu anlamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli potansiyele sahip bir merkez haline gelecek. Şu an itibarıyla hem Diyarbakır'da hem de Güneydoğu'da kaya tırmanışı anlamında tek merkez. Kanyon devamında yaklaşık bin rotaya ulaşacak bir potansiyele sahip." dedi.Çermik'i dağcılar, kaya tırmanışı sporcuları için önemli bir merkez haline getirmek istediklerine işaret eden Demir, "Sadece dışarıdan gelen sporcular için değil hem Çermik hem de Diyarbakır'daki çocuk ve gençlere yönelik de çalışmalar yapıp, milli sporcular yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı."Çermik'i istiyoruz ki tüm dünya tanısın"İlçenin tarihi, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla önemli turizm potansiyeli taşıdığını vurgulayan Demir, yakın zamanda turizm master planı için çalışma başlattıklarını, bununla ilçenin turizm anlamında önemli bir merkez haline geleceğini kaydetti.Demir, ilçeye yönelik projeler hazırlandığını dile getirerek, "Çermik eşsiz bir yer, istiyoruz ki tüm dünya tanısın. Çermik geçmişten bu yana yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Misafirperverliğimizle Çermik her anlamda ciddi bir turizm merkezi haline gelecek ve kalkınacak, böylece bölgeye de katkı sağlayacak. En önemli özelliğimiz huzur ve güven ortamımız." dedi.Profesyonel dağcı ve eğitmen Öztürk Kayıkcı, yaklaşık 30 yıldır kaya tırmanışı yaptığını, eğitim kapsamında Çermik'e geldiklerini söyledi.Federasyon olarak 2 eğitmen eşliğinde sporculara hem teorik hem de pratik eğitim verdiklerini dile getiren Kayıkcı, "Burası inanılmaz derecede güzel, kayalar tırmanışa çok uygun. Bizim için her şeyden önemlisi kayaların sağlam oluşu. Doğanın güzelliği ile tırmanışın ardından tertemiz suda yüzebiliyoruz. İleriki yıllarda burası kaya tırmanıcıları için çok önemli bir yer olacak." diye konuştu."Antalya Geyikbayır köyünde bin 500 rota var, senede yaklaşık 25 bin kişi geliyor. Neden burası da olmasın? Sponsor bulunursa burası da çok büyüyecektir. Böylelikle doğa sporları turizmi başlayacaktır." ifadelerini kullanan Kayıkcı, hazırlayacakları rehber kitaplarda bölgeyi tanıttıklarını, dağcıların bu bölgeleri tercih etmelerini sağladıklarını kaydetti."Burada eğitim kampı açacağız"Antalya'dan gelen Volkan Özkan, 18 yıldır dağcılık ve kaya tırmanışı yaptığını bildirdi.İlçede farklı dereceler ve stillerde rotalar oluşturduklarını dile getiren Özkan, "Kayalar çok güzel. Geyikbayır ve Aladağlar kadar potansiyeli olan bir yer. Coğrafya çok güzel, insanlar çok misafirperver. Diyarbakır'da dereceye girmiş arkadaşlarımız için bu rotalar çok faydalı olacaktır. Çünkü sadece salonlarda değil doğal kayalarda da antrenman yapıp, dünya çapında ünlü tırmanıcılar olabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.Federasyon üyelerinden beden eğitimi öğretmeni Tekin Toprak, yaklaşık 5 kilometrelik kanyonun tırmanış sporu için çok uygun olduğunu belirtti.Bölgenin kış aylarının güneşli geçmesinden dolayı tırmanışa elverişli olduğunu anlatan Toprak, "Çermik, Diyarbakır'ın doğa güzellikleri bakımından en iyi ilçelerinden biri. İlerleyen dönemde Federasyon olarak burada eğitim kampı açacağız. Buraya aynı anda 150-200 sporcunun gelmesiyle tanıtımı yapılacak, turist sayısı artacaktır. Bu etkinlikler Çermik'e turizmde önemli katkı sağlayacak." dedi.Matematik öğretmeni Doğukan Iğdüm, ilçenin kaya tırmanışı için önemli bir merkez haline gelmesiyle Diyarbakır ve bölgedeki sporcuların, doğa tutkunlarının burayı tercih edeceğini kaydetti.