Haberler» Güncel» Haber

Kayadan yuvarlanıp çukura düşen inek kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kayalık araziden yuvarlanıp çukura düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı.

01.08.2019 14:21 Kayadan yuvarlanıp çukura düşen inek kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kayalık araziden yuvarlanıp çukura düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karakaya Köyü'nde Zeki Akkaya'ya ait bir inek yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalık araziden aşağıya doğru yuvarlanarak çukura düştü.
Mahsur kaldığı yerden ineği çıkaramayan hayvan sahibi, AKUT'tan yardım istedi.
7 gönüllüsüyle bölgeye gelen AKUT ekipleri, ineğin mahsur kaldığı çukura indi.
Ayaklarından yaralanan hayvan vinç yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir operasyonun ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Operasyona İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi.
İneğine kavuşan Akkaya, AKUT ekiplerine teşekkür etti.

Karakaya, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15   flaş
19:15   Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
19:14   flaş
19:12   Vatandaşlardan Başkan Deveci'ye destek
19:10   Bergama'da 25 koçun vebadan öldüğü belirlendi
19:07   Söğütlü'de asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı
19:07   Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralı