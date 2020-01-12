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Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde kayak yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola çıkan Furkan Güleç'in (19) kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı.

12.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:34Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü

BURDUR'un ilçesinde kayak yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola çıkan Furkan Güleç'in (19) kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Furkan Güleç hastanede yaşamını yitirdi.

Olay,  saat 18.30 sıralarında, Yeşilova'daki Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Çeltikçi ilçesinde oturan Furkan Güleç, dün arkadaşıyla kayak yapmak için Salda Kayak Merkezi'ne gitti. Dün akşam saatlerinde eve dönen Furkan Güleç'in kullandığı 15 AAC 468 plakalı motosikletle Mehmet Kılıç yönetimindeki 15 LH 207 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Güleç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güleç, Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Güleç, daha sonra sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Furkan Güleç'in cenazesi Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sırasında Furkan Güleç'in başında kask olup olmadığının henüz belirlenemediği ve arkadaşının dönüşte motosiklete binmek istemediği için Yeşilova otogarında indiği öğrenildi.



Devlet Hastanesi, Kayak Merkezi, Yeşilova, Salda, Güncel

Kaynak: DHA

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