Kayak Merkezinde Nefes Kesen Tatbikat

07 Aralık 2018 Cuma 14:13



07 Aralık 2018 Cuma 14:13

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmadı.Ordu Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği 25 metre yükseklikteki kabin içinde mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.Ordu UMKE ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği tatbikat, drone ile havadan görüntülendi.Tatbikatı, Kayak Federasyonu'na bağlı personeller ile çok sayıda vatandaş takip etti.Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gerçeğini aratmayan tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.Bölgede kayak sezonun yavaş yavaş başladığını kaydeden Tekintaş, "Daha öncede ifade ettiğimiz gibi kayak merkezimiz her şeyiyle hazır konumda. Tesisteki tüm makine ve ekipmanlar hizmet verecek şekilde hazırlar." dedi.Tekintaş, "Bölgede elektrik kesilmesi ya da başka gerekçelerle kayakseverlerin telesiyejde kalmaları durumunda onların kurtarılmasıyla ilgili, Belediye ekiplerimiz, UMKE ve AFAD ekiplerimizle birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Çok şükür tatbikat başarıyla sonuçlandı." diye konuştu.Tatbikatta eksiklerin görüldüğünü aktaran Tekintaş, "Ola ki bir mahsur kalma durumunda ekipler nasıl hareket edeceğini gördüler ve yerinde tespit ettiler. Bu yönüyle tatbikat oldukça da faydalı geçti." dedi.