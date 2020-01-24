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Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı.

24.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:15Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

ŞANLIURFA'nın ilçesinde Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.



Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Karacadağ, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

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