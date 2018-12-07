Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez 07.12.2018 En düşük En yüksek Erciyes



KY -4 -1 Ilgaz



KY -7 -4 Kartalkaya KY -7 -4 Kartepe



ÇB -3 -2 Nemrut Dağı KY -4 0 Palandöken KKY -8 0 Sarıkamış ÇB -8 2 Uludağ ÇB -8 -6 Yıldıztepe KY -5 -3

07 Aralık 2018 Cuma 10:15



07 Aralık 2018 Cuma 10:15

KASTAMONU AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 72 santimetre ile Kartepe oldu.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 72, Saklıkent'te 55, Nemrut'ta 52, Palandöken'de 33, Sarıkamış'ta 32, Ladik'te 18, Konaklı'da 17, Davraz'da 15, Ilgaz, Ergan ve Erciyes'te 11, Uludağ'da ise 9 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)