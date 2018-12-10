10 Aralık 2018, 16:20
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Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.12.2018 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-2 0
Ilgaz

KY-3-2
Kartalkaya KY-7-3
Kartepe

KKY-2-1
Nemrut Dağı KY-5-2
PalandökenKY-3-1
SarıkamışKY-3 1
UludağKY-4-2
YıldıztepeKY-3-1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu) Merkez,Kartepe,Kar
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20