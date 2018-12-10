Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe
oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken
'de 37, Kartalkaya
34, Sarıkamış
'ta 33, Ilgaz
'da 19, Konaklı
'da 16, Uludağ
'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe
'de 10, Ladik
'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez
|11.12.2018
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-2
| 0
|Ilgaz
|KY
|-3
|-2
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-3
|Kartepe
|KKY
|-2
|-1
| Nemrut Dağı
|KY
|-5
|-2
|Palandöken
|KY
|-3
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-3
| 1
|Uludağ
|KY
|-4
|-2
|Yıldıztepe
|KY
|-3
|-1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
Merkez,Kartepe,Kar
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20