Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye
'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 191, Nemrut
'ta 177, Uludağ
'da 165, Kartepe
'de 153, Ilgaz
'da 137, Erciyes
'te 125, Kartalkaya
'da 121, Palandöken
ve Yıldızdağı'nda 86, Sarıkamış
'ta 83, Denizli
'de 53, Yıldıztepe
'de 38, Kop'ta 37, Yalnızçam'da 27, Ladik
'te ise 16 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)
|Merkez
|25.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|ÇB
|-8
| 4
|Elmadağ
|PB
|-5
| 2
|Erciyes
|ÇB
|-8
|-3
|Ilgaz
|PB
|-7
| 3
|Kartalkaya
|S
|-7
| 3
|Kartepe
|KY
|-5
|-2
|Ladik
|P
|-3
| 1
|Nemrut Dağı
|PB
|-9
| 3
|Palandöken
|PB
|-9
|-2
|Sarıkamış
|PB
|-9
| 1
|Uludağ
|ÇB
|-8
| 0
|Yıldızdağı
|PB
|-4
| 2
|Yıldıztepe
|PB
|-5
| 3
Nemrut, Türkiye, Kar, Güncel
Kaynak: AA