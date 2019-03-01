Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye
'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Nemrut
'ta kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 196, Ergan'da 195, Davraz'da 188, Kartepe
'de 186, Uludağ
'da 168, Ilgaz
'da 150, Erciyes
ve Kartalkaya
'da 138, Palandöken
110, Sarıkamış
'ta 104, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 75, Denizli
'de 70, Kop'ta 53, Yıldıztepe
'de 45, Yalnızçam'da 28, Ladik
'te ise 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)
|Merkez
|01.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|AB
|-9
| 4
|Elmadağ
|AB
|-8
| 3
|Erciyes
|PB
|-16
|-6
|Ilgaz
|P
|-10
| 0
|Kartalkaya
|S
|-11
| 0
|Kartepe
|PB
|-6
| 3
|Ladik
|S
|-6
| 0
|Nemrut Dağı
|S
|-10
|-2
|Palandöken
|PB
|-15
|-6
|Sarıkamış
|PB
|-16
|-4
|Uludağ
|PB
|-9
| 2
|Yıldızdağı
|PB
|-11
| 0
|Yıldıztepe
|S
|-9
| 2
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Kaynak: AA