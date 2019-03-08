Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 184, Uludağ'da 164, Ilgaz'da 158, Kartalkaya'da 143, Kartepe'de 142, Erciyes'te 140, Palandöken'de 125, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 93, Sarıkamış'ta 91, Denizli'de 68, Kop ve Saklıkent'te 60, Yıldıztepe'de 48, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 18 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, S: Sisli,)
|Merkez
|08.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|P
|-2
| 9
|Elmadağ
|AB
|-2
| 6
|Erciyes
|S
|-12
|-1
|Ilgaz
|S
|-6
| 4
|Kartalkaya
|S
|-6
| 4
|Kartepe
|AB
| 1
|12
|Ladik
|S
|-6
| 6
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-8
|-1
|Palandöken
|ÇB
|-10
| 0
|Sarıkamış
|ÇB
|-6
| 3
|Uludağ
|AB
|-1
| 9
|Yıldızdağı
|S
|-9
| 2
|Yıldıztepe
|S
|-5
| 6
Palandöken, Kartepe, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA