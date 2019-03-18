Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye
'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 164, Ilgaz
'da 154, Uludağ
'da 153, Kartalkaya
'da 147, Erciyes
'te 133, Palandöken
'de 121, Kartepe
'de 111, Erciyes'te 105, Konaklı
'da 95, Sarıkamış
'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli
'de 58, Kop'ta 43, Yıldıztepe
'de 40, Saklıkent'te 34 ve Yalnızçam'da 12 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)
|Merkez
|19.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|PB
| 0
| 10
|Elmadağ
|AB
| 3
| 10
|Erciyes
|PB
|-3
| 3
|Ilgaz
|PB
|-2
| 7
|Kartalkaya
|P
|-2
| 5
|Kartepe
|PB
| 6
| 12
|Ladik
|S
| 1
| 10
| Nemrut Dağı
|ÇB
|-9
|-2
|Palandöken
|PB
|-14
|-2
|Sarıkamış
|PB
|-12
|-1
|Uludağ
|AB
| 4
| 9
|Yıldızdağı
|PB
|-3
| 5
|Yıldıztepe
|PB
|-2
| 10
Kartepe, Palandöken, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA