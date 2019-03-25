25 Mart 2019, 13:06
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Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 144, Kartalkaya'da 143, Uludağ'da 141, Ilgaz'da 139, Erciyes'te 120, Palandöken'de 115, Konaklı'da 101, Kartepe'de 89, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Kop'ta 44, Yıldıztepe'de 29, Denizli'de 25, Yalnızçam'da 11 ve Saklıkent'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

25.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

AB

-9

 6

Elmadağ

P

-7

 6

Erciyes

PB

-15

-3

Ilgaz

AB

-10

 4

Kartalkaya

PB

-10

 4

Kartepe

PB

-5

 5

Ladik

PB

-6

 1

Nemrut Dağı

KY

-5

 0

Palandöken

KY

-12

 0

Sarıkamış

ÇB

-12

 2

Uludağ

AB

-7

 5

Yıldızdağı

PB

-8

-3

Yıldıztepe

AB

-9

 6

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

 Türkiye, Avrupa Birliği, Kar, Güncel
Kaynak: AA