Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 144, Kartalkaya'da 143, Uludağ'da 141, Ilgaz'da 139, Erciyes'te 120, Palandöken'de 115, Konaklı'da 101, Kartepe'de 89, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Kop'ta 44, Yıldıztepe'de 29, Denizli'de 25, Yalnızçam'da 11 ve Saklıkent'te 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)
|Merkez
|25.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|AB
|-9
| 6
|Elmadağ
|P
|-7
| 6
|Erciyes
|PB
|-15
|-3
|Ilgaz
|AB
|-10
| 4
|Kartalkaya
|PB
|-10
| 4
|Kartepe
|PB
|-5
| 5
|Ladik
|PB
|-6
| 1
|Nemrut Dağı
|KY
|-5
| 0
|Palandöken
|KY
|-12
| 0
|Sarıkamış
|ÇB
|-12
| 2
|Uludağ
|AB
|-7
| 5
|Yıldızdağı
|PB
|-8
|-3
|Yıldıztepe
|AB
|-9
| 6
Türkiye, Avrupa Birliği, Kar, Güncel
Kaynak: AA