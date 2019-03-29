Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye
'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 144, Kartalkaya
'da 143, Ilgaz
'da 136, Uludağ
'da 135, Erciyes
'te 117, Palandöken
'de 115, Konaklı
'da 98, Sarıkamış
ve Kartepe
'de 81, Yıldızdağı'nda 68, Kop'ta 40, Yıldıztepe
'de 21, Saklıkent'te 5 ve Yalnızçam'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: yağışlı)
|Merkez
|29.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KY
|-3
| 2
|Elmadağ
|PB
|-4
| 3
|Erciyes
|KY
|-7
|-3
|Ilgaz
|PB
|-9
| 2
|Kartalkaya
|PB
|-10
|-2
|Kartepe
|PB
|-4
|-1
|Ladik
|Y
|-5
|-2
| Nemrut Dağı
|KY
|-5
|-1
|Palandöken
|KY
|-7
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-5
| 0
|Uludağ
|PB
|-7
| 0
|Yıldızdağı
|KY
|-8
|-3
|Yıldıztepe
|PB
|-7
| 2
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Kaynak: AA