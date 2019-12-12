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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:22Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 52, Erciyes'te 45, Sarıkamış'ta 35, Konaklı'da 26, 'ta 24, Uludağ ve Kartepe'de 20, Ilgaz'da 14, Kartalkaya'da 12, Ergan'da 8, Yalnızçam'da 7, Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 13.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes
KKY-22
Ilgaz
HKY-2-1
Kartalkaya HKY01
Kartepe
KKY07
Nemrut Dağı KY-4-2
PalandökenKY-4-2
SarıkamışKY-60
UludağKKY0 5
YıldıztepeKKY-11
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Palandöken, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

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