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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile Palandöken oldu.

16.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:06Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile oldu.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 55, 'ta 37, Erciyes'te 34, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 29, Uludağ'da 20, Konaklı'da 17, Ergan'da 10, Ilgaz'da 9, Denizli'de 5, Kartepe'de 4 ve Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 16.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes
PB-32
Ilgaz
PB-24
Kartalkaya PB-25
Kartepe
AB17
Nemrut Dağı PB-7-1
PalandökenÇB-5-1
SarıkamışÇB-62
UludağS0 4
YıldıztepeAB-25
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

Palandöken, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

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