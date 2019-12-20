Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 53 santimetre ile Palandöken
oldu.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 53, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 27, Konaklı'da 21, Uludağ
ve Nemrut
'ta 18, Ilgaz'da 11, Erciyes'te 10, Ergan'da 8, Yıldızdağı'nda 6, Denizli'de 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.12.2019
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|-2
| 8
|Ilgaz
|S
| 2
| 4
|Kartalkaya
|S
| 2
| 5
|Kartepe
|PB
| 5
| 11
|Nemrut Dağı
|P
| 1
| 5
|Palandöken
|S
|-2
| 4
|Sarıkamış
|AB
|-5
| 6
|Uludağ
|PB
| 4
| 7
|Yıldıztepe
|S
| 0
| 4
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)