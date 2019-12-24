Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.

24.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:30 Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, 'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 24.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-3-1
Ilgaz
KY 0 2
Kartalkaya KY-2-1
Kartepe
KY 1 3
Nemrut Dağı ÇB-3-1
PalandökenHKY-5 0
SarıkamışÇB-7 3
UludağKY-3 -3
YıldıztepeKY 0 2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Palandöken, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14   Fetö'nün tsk yapılanmasına 16 ilde operasyon 34 gözaltı - Haber
13:14   Mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı - Haber
13:14   Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı - Haber
13:14   Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2 - Haber
13:09   Mersin'de engelliler için 'Mola Evleri' açılıyor - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:18:10