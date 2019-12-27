Haberler » Güncel » Kayak merkezlerinde son durum - Haber

Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48 Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 90, Ilgaz'da 71, 'ta 59, Kartalkaya'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Uludağ'da 42, Denizli'de 40, Davraz'da 29, 'de 27, Sarıkamış'ta 25, Kartepe'de 23, Yıldıztepe'de 19, Ergan'da 18, Saklıkent'te 13, Konaklı'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 28.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-8-3
Ilgaz
HKY-8-4
Kartalkaya KY-11-7
Kartepe
KY-4-3
Nemrut Dağı HKY-7-6
PalandökenHKY-7-4
SarıkamışHKY-8-3
UludağKY-7-6
YıldıztepeHKY-6-2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Palandöken, Nemrut, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe... - Haber
15:51   Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haber
15:51   Osmangazi'den Arnavutluk'a yardım eli - Haber
15:46   Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Haber
15:46   Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 16:01:37