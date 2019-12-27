Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 90, Ilgaz'da 71, Nemrut
'ta 59, Kartalkaya'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Uludağ'da 42, Denizli'de 40, Davraz'da 29, Palandöken
'de 27, Sarıkamış'ta 25, Kartepe'de 23, Yıldıztepe'de 19, Ergan'da 18, Saklıkent'te 13, Konaklı'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|28.12.2019
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-8
|-3
|Ilgaz
|HKY
|-8
|-4
|Kartalkaya
|KY
|-11
|-7
|Kartepe
|KY
|-4
|-3
|Nemrut Dağı
|HKY
|-7
|-6
|Palandöken
|HKY
|-7
|-4
|Sarıkamış
|HKY
|-8
|-3
|Uludağ
|KY
|-7
|-6
|Yıldıztepe
|HKY
|-6
|-2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)