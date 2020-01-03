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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 106 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

03.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:42 Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 106 santimetreyle 'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, ve Nemrut'ta 77, Kartepe'de 75, Denizli ve Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 57, Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 36, Ladik'te 34, Palandöken'de 32, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 12, Konaklı'da ise 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-5-3
Ilgaz

ÇB-11-4
Kartalkaya PB-12-4
Kartepe

AB-5-1
Nemrut Dağı KY-9-5
PalandökenKY-7-4
SarıkamışKY-7-3
UludağPB-12-4
YıldıztepeÇB-10-2
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)


Kartalkaya, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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