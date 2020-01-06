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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

06.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:12 Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, ve Denizli'de 90, 'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 07.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-5-1
Ilgaz
KY-8-1
Kartalkaya KY-6-2
Kartepe
KY-5-3
Nemrut Dağı HKY-8-3
PalandökenHKY-7-3
SarıkamışÇB-14-3
UludağKY-6-3
YıldıztepeKY-8 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kartepe, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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