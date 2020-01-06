Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, Uludağ
ve Denizli'de 90, Kartepe
'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-5
|-1
|Ilgaz
|KY
|-8
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-6
|-2
|Kartepe
|KY
|-5
|-3
|Nemrut Dağı
|HKY
|-8
|-3
|Palandöken
|HKY
|-7
|-3
|Sarıkamış
|ÇB
|-14
|-3
|Uludağ
|KY
|-6
|-3
|Yıldıztepe
|KY
|-8
| 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)