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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

10.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:42Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle 'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 140, Kartalkaya'da 113, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Erciyes'te 91, Ilgaz'da 68, 'ta 65, Saklıkent'te 64, Yıldız Dağı'nda 60, Sarıkamış'ta 50, Palandöken'de 49, Ergan'da 31, Ladik'te 29, Yıldıztepe'de 16, Konaklı'da 7, Yalnızçam'da 6 ve Kop'ta ise 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 10.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
P-11-3
Ilgaz
ÇB-10-4
Kartalkaya PB-12-4
Kartepe
PB-9-1
Nemrut Dağı ÇB-11-5
PalandökenÇB-12-7
SarıkamışÇB-12-4
UludağS-11-2
YıldıztepeÇB-10-2
(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli)

Nemrut, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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