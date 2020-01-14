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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

14.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:36Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle 'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 142, Uludağ'da 130, 'de 123, Davraz'da 99, Denizli'de 99, Erciyes'te 91, Nemrut'ta 62, Ilgaz'da 61, Yıldız Dağı'nda 60, Saklıkent'te 56, Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51, Ladik'te 30, Ergan'da 25, Yıldıztepe'de 17, Elmadağ'da 17, Kop'ta 16, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 14.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
S-82
Ilgaz
P-101
Kartalkaya P-80
Kartepe
P-63
Nemrut Dağı AB-12-5
PalandökenPB-16-3
SarıkamışPB-20-3
UludağPB-3-0
YıldıztepeP-8-2
(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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