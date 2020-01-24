Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 154 santimetreyle Kartepe
'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 154, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 132, Erciyes'te 99, Ilgaz ve Davraz'da 93, Yıldızdağı'nda 90, Denizli'de 83, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 55, Ladik'te 52, Saklıkent'te 48, Konaklı'da 33, Elmadağ ve Kop'ta 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27 ve Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|25.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|S
|-18
|-3
|Ilgaz
|AB
|-12
|-3
|Kartalkaya
|P
|-12
|1
|Kartepe
|AB
|-8
|3
|Nemrut Dağı
|PB
|-17
|-9
|Palandöken
|AB
|-18
|-6
|Sarıkamış
|ÇB
|-20
|-4
|Uludağ
|AB
|-9
|2
|Yıldıztepe
|P
|-8
|1
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)