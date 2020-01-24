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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 154 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

24.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:30Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 154 santimetreyle 'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 154, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 132, Erciyes'te 99, Ilgaz ve Davraz'da 93, Yıldızdağı'nda 90, Denizli'de 83, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 55, Ladik'te 52, Saklıkent'te 48, Konaklı'da 33, Elmadağ ve Kop'ta 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27 ve Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 25.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
S-18-3
Ilgaz
AB-12-3
Kartalkaya P-121
Kartepe
AB-83
Nemrut Dağı PB-17-9
PalandökenAB-18-6
SarıkamışÇB-20-4
UludağAB-92
YıldıztepeP-81
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

Avrupa Birliği, Kartepe, Güncel

Kaynak: AA

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