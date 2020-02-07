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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

07.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:18Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle 'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Erciyes'te 150, Davraz'da 119, Yıldızdağı'nda 115, Ilgaz'da 114, ve Kartepe'de 110, Nemrut't 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 57, Palandöken'de 54, Ergan'da 51, Ladik'te 43, Yıldıztepe'de 33, Kop ve Konaklı'da 28, Elmadağ ve Saklıkent'te 25, Yalnızçam'da ise 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 07.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-6-2
Ilgaz
KY-10-6
Kartalkaya KY-10-9
Kartepe
KY-4-3
Nemrut Dağı KY-3-2
PalandökenKY-6-3
SarıkamışKY-30
UludağKY-10-8
YıldıztepeHKY-5-1
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kartalkaya, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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