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Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58Kayak merkezlerinde son durum
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle 'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Uludağ'da167, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Ilgaz'da 148, 'de 133, Davraz'da 109, Denizli'de 97, Palandöken'de 82, Sarıkamış'ta 70, Ergan'da 63, Kop'ta 62, Yalnızçam ve Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Elmadağ ve Ladik'te 28, Saklıkent'te 23 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 13.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-8-4
Ilgaz
PB-11-5
Kartalkaya HKY-9-6
Kartepe
PB-33
Nemrut Dağı KY-14-1
PalandökenKY-15-9
SarıkamışKY-15-7
UludağPB-7-1
YıldıztepeHKY-9-2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel

Kaynak: AA

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